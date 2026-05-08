C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93 Chartres
C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93 Chartres mardi 12 mai 2026.
Chartres
C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93
rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Le 12 mai à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Saint-Denis Tennis de Table pour le 1er match de la finale Pro B, au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
5 .
rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On May 12 at 7pm, C’Chartres Tennis de Table takes on Saint-Denis Tennis de Table for the 1st match of the Pro B final, at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.
L’événement C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93 Chartres a été mis à jour le 2026-05-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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