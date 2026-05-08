Chartres

C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le 12 mai à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Saint-Denis Tennis de Table pour le 1er match de la finale Pro B, au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

5 .

rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On May 12 at 7pm, C’Chartres Tennis de Table takes on Saint-Denis Tennis de Table for the 1st match of the Pro B final, at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93 Chartres a été mis à jour le 2026-05-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES