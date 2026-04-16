Chartres

C’Chartres Métropole Handball vs Limoges

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Limoges au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

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28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On May 8 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Limoges at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Limoges Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES