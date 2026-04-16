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C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 6 rue Jean Monnet

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 15 8 Tarif de base plein tarif

Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso

6 rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le 8 mai à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Lyonso à la Halle Jean Cochet.
8  .

6 rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

On May 8 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Lyonso at the Halle Jean Cochet.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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