C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres vendredi 8 mai 2026.
Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso
6 rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le 8 mai à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Lyonso à la Halle Jean Cochet.
8 .
6 rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On May 8 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Lyonso at the Halle Jean Cochet.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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