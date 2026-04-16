Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso

6 rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Lyonso à la Halle Jean Cochet.

8 .

6 rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On May 8 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Lyonso at the Halle Jean Cochet.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES