Atelier de réparation partagée, Place des Epars 28000 CHARTRES, Chartres

Atelier de réparation partagée Samedi 9 mai, 10h00 Place des Epars 28000 CHARTRES Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Atelier vélo et marquage Bicycode avec ChartràVélo – Samedi 9 mai à Chartres

L’association ChartràVélo vous donne rendez-vous le samedi 9 mai à partir de 10h, en plein cœur de Place des Épars, pour le premier atelier vélo du mois.

Ouvert à toutes et tous, cet atelier est l’occasion de prendre soin de votre vélo, d’apprendre à mieux l’entretenir… et de le protéger contre le vol.

Le marquage Bicycode : une obligation utile

Depuis le 1er janvier 2021, le marquage des vélos avec un identifiant unique, appelé Bicycode, est obligatoire pour tous les vélos neufs. Cette obligation s’est étendue aux vélos d’occasion depuis le 1er janvier 2022.

Ce marquage permet :

d’identifier facilement un vélo

de dissuader le vol

de faciliter la restitution en cas de vol

Lors de cet atelier, les bénévoles de ChartràVélo réalisent le marquage directement sur place et vous expliquent son fonctionnement.

Un atelier pour entretenir et réparer son vélo

Au-delà du marquage, cet atelier est aussi un moment privilégié pour :

effectuer de petites réparations

vérifier l’état général de votre vélo

apprendre les gestes essentiels d’entretien

Les bénévoles de l’association accompagnent les participants dans une logique d’autonomie : chacun peut apprendre à réparer son vélo avec des conseils adaptés.

Un rendez-vous régulier à Chartres

ChartràVélo organise ces stands de marquage et d’entretien deux fois par mois, les deuxième et quatrième samedis, afin de proposer un service de proximité aux cyclistes du territoire.

Ce rendez-vous contribue à encourager l’usage du vélo au quotidien, en rendant sa pratique plus accessible, plus sûre et plus durable.

Un événement soutenu par les acteurs publics

Cet atelier est organisé avec le soutien de la Ville de Chartres et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, partenaires engagés dans le développement des mobilités actives sur le territoire.

Informations pratiques

Samedi 9 mai

À partir de 10h

Place des Épars

Marquage Bicycode et atelier d’entretien vélo

Pourquoi venir ?

Que vous soyez cycliste régulier, occasionnel ou simplement curieux, cet atelier est une occasion simple et concrète de :

sécuriser votre vélo

prolonger sa durée de vie

gagner en autonomie

échanger avec des bénévoles passionnés

ChartràVélo vous attend nombreuses et nombreux pour ce moment convivial et utile, au cœur de Chartres.

Place des Epars 28000 CHARTRES Place des Epars 28000 CHARTRES Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

ChartràVélo propose un atelier de réparation partagée une fois par mois, place des Epars