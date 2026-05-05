Atelier de réparation partagée, Place des Epars 28000 CHARTRES, Chartres
Atelier de réparation partagée, Place des Epars 28000 CHARTRES, Chartres samedi 9 mai 2026.
Atelier de réparation partagée Samedi 9 mai, 10h00 Place des Epars 28000 CHARTRES Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Atelier vélo et marquage Bicycode avec ChartràVélo – Samedi 9 mai à Chartres
L’association ChartràVélo vous donne rendez-vous le samedi 9 mai à partir de 10h, en plein cœur de Place des Épars, pour le premier atelier vélo du mois.
Ouvert à toutes et tous, cet atelier est l’occasion de prendre soin de votre vélo, d’apprendre à mieux l’entretenir… et de le protéger contre le vol.
Le marquage Bicycode : une obligation utile
Depuis le 1er janvier 2021, le marquage des vélos avec un identifiant unique, appelé Bicycode, est obligatoire pour tous les vélos neufs. Cette obligation s’est étendue aux vélos d’occasion depuis le 1er janvier 2022.
Ce marquage permet :
- d’identifier facilement un vélo
- de dissuader le vol
- de faciliter la restitution en cas de vol
Lors de cet atelier, les bénévoles de ChartràVélo réalisent le marquage directement sur place et vous expliquent son fonctionnement.
Un atelier pour entretenir et réparer son vélo
Au-delà du marquage, cet atelier est aussi un moment privilégié pour :
- effectuer de petites réparations
- vérifier l’état général de votre vélo
- apprendre les gestes essentiels d’entretien
Les bénévoles de l’association accompagnent les participants dans une logique d’autonomie : chacun peut apprendre à réparer son vélo avec des conseils adaptés.
Un rendez-vous régulier à Chartres
ChartràVélo organise ces stands de marquage et d’entretien deux fois par mois, les deuxième et quatrième samedis, afin de proposer un service de proximité aux cyclistes du territoire.
Ce rendez-vous contribue à encourager l’usage du vélo au quotidien, en rendant sa pratique plus accessible, plus sûre et plus durable.
Un événement soutenu par les acteurs publics
Cet atelier est organisé avec le soutien de la Ville de Chartres et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, partenaires engagés dans le développement des mobilités actives sur le territoire.
Informations pratiques
Samedi 9 mai
À partir de 10h
Place des Épars
Marquage Bicycode et atelier d’entretien vélo
Pourquoi venir ?
Que vous soyez cycliste régulier, occasionnel ou simplement curieux, cet atelier est une occasion simple et concrète de :
- sécuriser votre vélo
- prolonger sa durée de vie
- gagner en autonomie
- échanger avec des bénévoles passionnés
ChartràVélo vous attend nombreuses et nombreux pour ce moment convivial et utile, au cœur de Chartres.
Place des Epars 28000 CHARTRES Place des Epars 28000 CHARTRES Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
ChartràVélo propose un atelier de réparation partagée une fois par mois, place des Epars
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Théâtre et musique Le conte d’hiver de William Shakespeare Chartres 6 mai 2026
- Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres 6 mai 2026
- Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 6 mai 2026
- Atelier créatif Art postal Chartres 6 mai 2026
- Playtime Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Chartres 6 mai 2026