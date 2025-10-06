Concert de la Maîtrise et du petit chœur du Conservatoire Chartres
Concert de la Maîtrise et du petit chœur du Conservatoire
12 place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir
Programme Œuvres de Jean-Sébastien BACH et Antonio VIVALDI.
Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique ancienne, ces 3 concerts, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres, programmés chaque année dans leur festival, sont aussi l’occasion pour les élèves et musiciens confirmés du département d’Eure-et-Loir, instrumentistes et chanteurs, de se retrouver le temps de 3 sessions de stage et de se perfectionner dans la stylistique baroque en abordant les chefs-d’œuvre du répertoire sur instruments anciens. 15 .
12 place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 90 33 78 clavecinsdechartres@gmail.com
English :
Program: works by Johann Sebastian BACH and Antonio VIVALDI.
German :
Programm: Werke von Johann Sebastian BACH und Antonio VIVALDI.
Italiano :
Programma: opere di Jean-Sébastien BACH e Antonio VIVALDI.
Espanol :
Programa: obras de Jean-Sébastien BACH y Antonio VIVALDI.
