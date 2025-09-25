Théâtre S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E Chartres

Théâtre S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

William Shakespeare reste une énigme génie ou simple prête-nom, mari indigne ou chef de troupe ? Derrière le mythe, l’homme demeure insaisissable, et c’est dans son théâtre, à travers ses contemporains et ses répliques célèbres, que se dessine l’image du divin barde .

C’est dans cet univers que trois comédiens et un musicien se lancent, explorant avec ferveur ses mots, ses intrigues et l’époque qui les a vus naître. Leur objectif est de faire revivre Shakespeare en donnant chair à ses personnages et en partageant avec le public la magie intemporelle de son art, espérant toucher et émouvoir leurs spectateurs. Par la compagnie Grand Tigre. Tout public à partir de 12 ans. 13 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

William Shakespeare remains an enigma: a genius or a mere figurehead, an unworthy husband or a troupe leader? Behind the myth, the man remains elusive, and it is in his theater, through his contemporaries and famous lines, that the image of the divine bard takes shape.

German :

William Shakespeare bleibt ein Rätsel: Genie oder bloßer Namensgeber, unwürdiger Ehemann oder Anführer der Truppe? Hinter dem Mythos bleibt der Mensch ungreifbar, und es ist sein Theater, seine Zeitgenossen und seine berühmten Repliken, die das Bild des göttlichen Barden zeichnen.

Italiano :

William Shakespeare rimane un enigma: un genio o un semplice personaggio, un marito indegno o un capocomico? Dietro il mito, l’uomo rimane inafferrabile ed è nel suo teatro, attraverso i suoi contemporanei e le sue celebri battute, che prende forma l’immagine del bardo divino .

Espanol :

William Shakespeare sigue siendo un enigma: ¿un genio o un mero figurante, un marido indigno o un líder de compañía? Detrás del mito, el hombre sigue siendo inasible, y es en su teatro, a través de sus contemporáneos y sus famosos versos, donde toma forma la imagen del divino bardo .

L’événement Théâtre S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES