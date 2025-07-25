Spectacle Le Lac Des Cygnes Chartres

Spectacle Le Lac Des Cygnes Chartres dimanche 19 avril 2026.

Spectacle Le Lac Des Cygnes

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – 51 EUR

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Le Lac des Cygnes, chef-d'œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2026. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.

L'histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d'un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l'apparence d'un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d'amour, s'engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L'amour suffira-t-il pour triompher du mal ? Cette version de Le Lac des Cygnes propose, des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels. Un spectacle à ne pas manquer !Que vous soyez amateur de ballet ou simple curieux, ce spectacle est une expérience à partager en famille ou entre amis.

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Swan Lake, the classical ballet masterpiece in two acts, returns in 2026. With an all-new production, this show promises to amaze you from start to finish.

German :

Schwanensee, ein Meisterwerk des klassischen Balletts in zwei Akten, kehrt im Jahr 2026 zurück. Mit einer brandneuen Produktion verspricht diese Aufführung, Sie von Anfang bis Ende zu begeistern.

Italiano :

Il Lago dei Cigni, il capolavoro del balletto classico in due atti, torna nel 2026. Con una nuova produzione, questo spettacolo promette di stupirvi dall'inizio alla fine.

Espanol :

El lago de los cisnes, la obra maestra del ballet clásico en dos actos, regresa en 2026. Con una producción totalmente nueva, este espectáculo promete sorprenderle de principio a fin.

