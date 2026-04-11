Chartres

Comédie musicale Bonne nouvelle Compagnie D’Pendanse

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Après le succès de son premier spectacle Entre nous, le danseur et chorégraphe Maxime Dereymez, neuf fois champion de France de danse de salon, revient avec ses partenaires de Danse avec les stars dans Bonne Nouvelle, une comédie musicale imaginée en hommage à Paris.

Des quais de Seine aux couloirs du métro, sans oublier les ailes du Moulin Rouge, les destins se croisent, guidés par une bonne étoile qui permet aux rêves les plus fous de se réaliser, comme celui de Rose, une jeune femme à la voix de velours. Rose chante dans le métro, station Bonne Nouvelle, pour subvenir à ses besoins car sa mère est décédée alors qu’elle n’avait que 15 ans. Un jour, Antoine, costumier du Ballroom, un cabaret parisien, l’entend. Touché par son talent, il l’invite à découvrir le show. Le soir du spectacle, il profite de l’entracte pour l’encourager à chanter sur scène. Il y voit une opportunité immanquable de faire découvrir son talent aux spectateurs. Mais sa tenue n’étant pas adéquate pour le lieu, Rose subit critiques et moqueries…

Durée 2h25 avec entracte. 18 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

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English :

Following the success of his first show Entre nous, nine-time French ballroom dance champion dancer and choreographer Maxime Dereymez returns with his Danse avec les stars partners in Bonne Nouvelle, a musical comedy imagined as a tribute to Paris.

L’événement Comédie musicale Bonne nouvelle Compagnie D’Pendanse Chartres a été mis à jour le 2026-04-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES