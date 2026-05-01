Chartres

Défilé Décalé

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 19:15:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Défilé Décalé est de retour cette année, pour sa 5ᵉ édition. Rendez-vous pour un show original, créatif et festif au cœur du patrimoine chartrain.

Le Défilé Décalé va bien au-delà d’une simple présentation de mode. C’est une occasion exceptionnelle pour chaque commerçant chartrain de mettre en avant ses produits et collections de manière inédite. L’originalité est notre maître-mot, et l’évènement est ouvert à tous, de tous secteurs d’activités. Ne manquez pas de venir voir ce défilé unique ! .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Défilé Décalé is back again this year, for its 5th edition. Join us for an original, creative and festive show in the heart of Chartres’ heritage.

L’événement Défilé Décalé Chartres a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES