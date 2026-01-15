Barj’Comedy Club Chartres
Barj’Comedy Club Chartres mardi 19 mai 2026.
Barj’Comedy Club
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : Mardi 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
2026-05-19
Le Barj’Comedy Club est devenu le rendez-vous incontournable de l’humour à Chartres depuis maintenant 3 ans.
L’agence Sparkling vous apporte le meilleur de l’humour directement à Chartres, sur un plateau totalement Barj’O?! Chaque mois, 5 humoristes différents, 5 fois plus de rires, et une maîtresse de cérémonie irrésistible Caroline Seba 22 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
The Barj?Comedy Club has been Chartres?s must-see comedy event for 3 years now.
