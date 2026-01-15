Spectacle Mon Renaud préféré Chartres

Spectacle Mon Renaud préféré

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un spectacle à la fois poétique et rebelle, retraçant le parcours de Renaud avec subtilité et tendresse. De Manu à Mistral gagnant, d’Hexagone à la Médaille, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire de Renaud.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste, passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg… et Renaud. .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

English :

A show that’s both poetic and rebellious, retracing Renaud’s career with subtlety and tenderness. From Manu to Mistral gagnant, from Hexagone to Médaille, come and (re)discover Renaud’s fabulous repertoire.

