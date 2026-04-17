L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres
L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres mercredi 20 mai 2026.
Chartres
L’Heure du Conte Mini melo d’histoires
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Lectures d’albums par les bibliothécaires pour les tout-petits.
Entrée libre. De 0 à 3 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Book readings by librarians for toddlers.
L’événement L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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