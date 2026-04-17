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L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Lectures d’albums par les bibliothécaires pour les tout-petits.
Entrée libre. De 0 à 3 ans.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Book readings by librarians for toddlers.

L’événement L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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