Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Lectures d’albums par les bibliothécaires pour les tout-petits.

Entrée libre. De 0 à 3 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Book readings by librarians for toddlers.

L’événement L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES