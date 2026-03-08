Festival Eur’Ivoire 2026 Chartres

Festival Eur’Ivoire 2026

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

2026-05-22

La cœur de Chartres va vibrer au rythme de la Côte d'Ivoire. L'association de Saint-Georges-sur-Eure propose son traditionnel festival mettant à l'honneur et en lumière la Côte d'Ivoire et ses atouts. Une trentaine de stands et des animations sur des thématiques variées seront à découvrir.

Voyagez à la découverte du tourisme ivoirien, de l'artisanat et de la culture, commerce, industrie, agriculture, gastronomie, mode, musique, danse, religion… Tout au long du week-end, de nombreuses animations vous attendent. .

English :

The heart of Chartres will vibrate to the rhythm of the Ivory Coast. The Saint-Georges-sur-Eure association is staging its traditional festival highlighting Côte d'Ivoire and its assets. Some thirty stands and events on a variety of themes will be on offer.

