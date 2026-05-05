Démonstrations de musique médiévale, Saint-Martin-au-Val, Chartres, Chartres
Démonstrations de musique médiévale, Saint-Martin-au-Val, Chartres, Chartres dimanche 14 juin 2026.
Démonstrations de musique médiévale Dimanche 14 juin, 11h30 Saint-Martin-au-Val, Chartres Eure-et-Loir
Durée 30 min environ. Dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
La musicienne Cécile Branche vous propose de découvrir son instrumentarium médiéval, tout au long de la journée.
Des petits concerts participatifs sont prévus à 11h et 14h : venez essayer les instruments du Moyen Âge et découvrir les sources et sonorités du passé !
Saint-Martin-au-Val, Chartres place saint-Brice, Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://archeologie.chartres.fr/
La musicienne Cécile Branche vous propose de découvrir son instrumentarium médiéval, tout au long de la journée.
©Cécile Branche
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