Démonstrations de musique médiévale, Saint-Martin-au-Val, Chartres, Chartres

Démonstrations de musique médiévale Dimanche 14 juin, 11h30 Saint-Martin-au-Val, Chartres Eure-et-Loir

Durée 30 min environ. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

La musicienne Cécile Branche vous propose de découvrir son instrumentarium médiéval, tout au long de la journée.

Des petits concerts participatifs sont prévus à 11h et 14h : venez essayer les instruments du Moyen Âge et découvrir les sources et sonorités du passé !

Saint-Martin-au-Val, Chartres place saint-Brice, Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://archeologie.chartres.fr/

La musicienne Cécile Branche vous propose de découvrir son instrumentarium médiéval, tout au long de la journée.

©Cécile Branche