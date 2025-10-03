Cosi Fan Tutte ! Conservatoire Chartres

Cosi Fan Tutte ! Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

2026-05-23

Une version condensée du chef d’œuvre léger de Mozart et Da Ponte.

La classe de chant lyrique du conservatoire nous offre cette année, dans le prolongement de la grande réussite qu’a été l’an dernier le spectacle sur la Flûte enchantée, et pour notre totale délectation, une interprétation revisitée et mise en espace de Cosi fan Tutte autre opéra de Mozart mettant en scène les jeux de l’amour et du hasard, comme aurait dit Marivaux, qui saura, c’est certain, nous faire rire et nous émouvoir. .

English :

A condensed version of Mozart and Da Ponte?s light-hearted masterpiece.

German :

Eine komprimierte Version des leichten Meisterwerks von Mozart und Da Ponte.

Italiano :

Una versione condensata del capolavoro leggero di Mozart e Da Ponte.

Espanol :

Una versión condensada de la desenfadada obra maestra de Mozart y Da Ponte.

