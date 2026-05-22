Chartres

Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball

Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous les 23 et 24 mai à la Halle Jean Cochet pour la phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball.

Deux jours de compétition intense avec un objectif pour les équipes en lice décrocher une place en Élite pour la saison 2026-2027 ! Un rendez-vous décisif ! 5 .

Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Rendezvous on May 23 and 24 at the Halle Jean Cochet for the men’s National 2 volleyball finals.

L’événement Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES