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Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres

Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres

Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue Jean Monnet

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chartres

Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball

Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Rendez-vous les 23 et 24 mai à la Halle Jean Cochet pour la phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball.
Deux jours de compétition intense avec un objectif pour les équipes en lice décrocher une place en Élite pour la saison 2026-2027 ! Un rendez-vous décisif ! 5  .

Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Rendezvous on May 23 and 24 at the Halle Jean Cochet for the men’s National 2 volleyball finals.

L’événement Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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