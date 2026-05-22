Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres
Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres samedi 23 mai 2026.
Chartres
Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball
Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous les 23 et 24 mai à la Halle Jean Cochet pour la phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball.
Deux jours de compétition intense avec un objectif pour les équipes en lice décrocher une place en Élite pour la saison 2026-2027 ! Un rendez-vous décisif ! 5 .
Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Rendezvous on May 23 and 24 at the Halle Jean Cochet for the men’s National 2 volleyball finals.
L’événement Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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