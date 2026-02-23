Salon des associations 2026 de Chartres Chartres

Salon des associations 2026 de Chartres

Le Salon des associations 2026 aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre sur la butte des Charbonniers et la place Châtelet.

Un événement qui vous permet de découvrir de multiples activités dans les domaines sportif, culturel, de loisirs, à caractère social et caritatif, présentées par les bénévoles de plus d’une centaine d’associations chartraines. Démonstrations et animations au programme. Venez faire votre plein d’activités pour l’année 2026-2027 ! .

Butte des Charbonniers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

The Salon des associations 2026 will take place on Saturday September 5 and Sunday September 6 on the Butte des Charbonniers and Place Châtelet.

