Ateliers Mobilité, Médiathèque La Caroline, Corbie

Ateliers Mobilité Samedi 18 avril, 10h30, 14h00 Médiathèque La Caroline Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Nous vous attendons à la Médiathèque La Caroline de Corbie le samedi 18 avril :

Pour un atelier « Le Code vu du Ciel » enfant à 10h30 ;

Pour un atelier « Fresque de la Mobilité » adulte à 14h.

L’atelier enfant « Le Code vu du ciel » permet d’apprendre en s’amusant les principales règles du Code de la Route. Les participants évolueront sur la maquette en croisant différents véhicules et panneaux de signalisation. Quels seront les bons reflexes à adopter ?

L’atelier enfant concerne les 6-12ans et il dure 1h. Les parents sont invités à accompagner leurs enfants.

L’atelier adulte « La Fresque de la Mobilité » invite à explorer à travers un jeu de cartes et un poster collaboratif, les différents modes de transport utilisés en France, leurs parts respectives et leurs impacts environnementaux. Une occasion idéale pour échanger, apprendre et repenser nos déplacements au quotidien.

L’atelier adulte dure 2h. Il est ouvert à toutes et tous, débutants comme initiés.

Les 2 ateliers sont sur inscription gratuite et obligatoire : avelo3@grandamienois.comSi vous avez des besoins particuliers en termes d’accessibilité, vous pouvez me contacter par mail.

Médiathèque La Caroline CORBIE, 183 rue des herboristes Corbie 80800 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « avelo3@grandamienois.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 96 05 96 »}] [{« link »: « mailto:avelo3@grandamienois.com »}]

Venez participer à un atelier ludique et interactif pour découvrir les enjeux de la mobilité durable ! En matinée, un atelier enfant ; et l’après-midi un atelier adulte.

Communauté de Communes Val de Somme