Saint-Julien-les-Villas

Ateliers Montessori

Ecole Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-29 11:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-29

L’École Montessori dans l’Aube propose deux matinées d’ateliers spécialement conçues pour les enfants de 2 à 4 ans. À travers du matériel pédagogique concret et sensoriel, les enfants découvrent les premiers apprentissages de manière progressive et naturelle langage, prémices de la lecture et de l’écriture, ainsi que les bases du raisonnement mathématique.

Guidés par les éducatrices formées à la pédagogie Montessori, les enfants manipulent, expérimentent et avancent à leur propre rythme dans un environnement calme, bienveillant et adapté à leur développement.



Ces ateliers offrent également aux parents l’opportunité de mieux comprendre comment un enfant peut apprendre à lire, écrire et compter autrement, grâce à une approche basée sur l’autonomie, la confiance en soi et le plaisir d’apprendre.



Inscription recommandée Nombre de places limité .

Ecole Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est association@montessoridanslaube.fr

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L’événement Ateliers Montessori Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne