ATELIERS NUMERIQUES 1/6, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe
mercredi 9 septembre 2026 · Maison de quartier Saint-Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIERS NUMERIQUES 1/6 Mercredi 9 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00
Rejoignez nos ateliers numériques, spécialement conçus pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l’ordinateur et internet. Découvrir pas à pas comment créer une adresse mail, naviguer en ligne, et bien plus encore. Ces ateliers sont ouverts à tous.
Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Rejoignez nos ateliers numériques, spécialement conçus pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l’ordinateur et internet. Découvrir pas à pas comment créer une adresse mail, naviguer en ligne,…
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- PREVENTION DES CHUTES, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- JEUX DE CARTES G I, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- ON DISCUTE ? CALENDRIER DES EMOTIONS, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- PAON À LENCRE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- GRANDE MOTRICITÉ, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe 10 septembre 2026