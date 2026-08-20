ATELIERS NUMERIQUES 1/6, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIERS NUMERIQUES 1/6 Mercredi 16 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Rejoignez nos ateliers numériques, spécialement conçus pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l’ordinateur et internet. Découvrir pas à pas comment créer une adresse mail, naviguer en ligne, et bien plus encore. Ces ateliers sont ouverts à tous.

Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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