Informations pratiques

Chartres

Ateliers numériques D’CLIC

7 Rue Gabriel Péri Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-22

D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en septembre.

Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner et de sensibiliser les différents publics aux enjeux et outils numériques d’aujourd’hui. Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous sous réserve d’inscription car les places sont limitées. .

7 Rue Gabriel Péri Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 20 10 06 conseillers-numeriques@eurelien.fr

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English :

D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in September.

L’événement Ateliers numériques D’CLIC Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES