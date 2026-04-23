Ateliers numériques D’CLIC Sours
Ateliers numériques D’CLIC Sours jeudi 21 mai 2026.
Sours
Ateliers numériques D’CLIC
2 Place de l’Église Sours Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-05-21 11:30:00
Date(s) :
2026-05-21
D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en mars.
Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. .
2 Place de l’Église Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 94 78 09 12 conseillers-numeriques@eurelien.fr
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English :
D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in March.
L’événement Ateliers numériques D’CLIC Sours a été mis à jour le 2026-04-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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