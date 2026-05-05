Ateliers numériques de juin – Permanence numérique Rive droite, OSEO Genève siège social, Genève

Ateliers numériques de juin – Permanence numérique Rive droite 5 – 27 juin OSEO Genève siège social

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Afin de guider la population dans l’usage du numérique au quotidien, des ateliers pratiques sont organisés mensuellement à la Permanence numérique Rive droite.

Informations pratiques

Les ateliers pratiques ont lieu les vendredis fin de journée et les samedis matins du mois d’avril.

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Vendredi 5 juin de 17h30 à 19h

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Samedi 6 juin de 9h30 à 11h

Atelier « Apprendre à utiliser Internet et faire des recherches »

Vendredi 12 juin de 17h30 à 19h

Atelier « Trier et organiser ses fichiers »

Samedi 13 juin de 9h30 à 11h

Atelier « Connaître son e-reputation »

Vendredi 19 juin de 17h30 à 19h

Atelier « Découvrir l’Intelligence artificielle »

Samedi 20 juin de 9h30 à 11h

Atelier « Découvrir Powerpoint »

Vendredi 26 juin de 17h30 à 19h

Atelier « Découvrir Powerpoint »

Samedi 27 juin de 9h30 à 11h

OSEO Genève

Rue Pécolat 5 – 1201 Genève

058 776 75 00

Gratuit et sans inscription

Venir idéalement avec son propre ordinateur portable ou smartphone

(possibilité aussi de participer à l’atelier avec le matériel et les logiciels fournis par OSEO)

Découvrez aussi:

La Permanence numérique Rive droite

La Permanence numérique Rive gauche

OSEO Genève siège social Rue pécolat 5 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève https://www.oseo-ge.ch/ [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}]

Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville de Genève et OSEO organisent des ateliers pratiques, gratuits et sans inscription, tous les vendredis et samedis en juin aux Pâquis.

Ville de Genève