Ateliers numériques de juin – Permanence numérique Rive droite, OSEO Genève siège social, Genève
Ateliers numériques de juin – Permanence numérique Rive droite, OSEO Genève siège social, Genève vendredi 5 juin 2026.
Ateliers numériques de juin – Permanence numérique Rive droite 5 – 27 juin OSEO Genève siège social
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00
Afin de guider la population dans l’usage du numérique au quotidien, des ateliers pratiques sont organisés mensuellement à la Permanence numérique Rive droite.
Informations pratiques
Les ateliers pratiques ont lieu les vendredis fin de journée et les samedis matins du mois d’avril.
Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)
Vendredi 5 juin de 17h30 à 19h
Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)
Samedi 6 juin de 9h30 à 11h
Atelier « Apprendre à utiliser Internet et faire des recherches »
Vendredi 12 juin de 17h30 à 19h
Atelier « Trier et organiser ses fichiers »
Samedi 13 juin de 9h30 à 11h
Atelier « Connaître son e-reputation »
Vendredi 19 juin de 17h30 à 19h
Atelier « Découvrir l’Intelligence artificielle »
Samedi 20 juin de 9h30 à 11h
Atelier « Découvrir Powerpoint »
Vendredi 26 juin de 17h30 à 19h
Atelier « Découvrir Powerpoint »
Samedi 27 juin de 9h30 à 11h
OSEO Genève
Rue Pécolat 5 – 1201 Genève
058 776 75 00
Gratuit et sans inscription
Venir idéalement avec son propre ordinateur portable ou smartphone
(possibilité aussi de participer à l’atelier avec le matériel et les logiciels fournis par OSEO)
Découvrez aussi:
La Permanence numérique Rive droite
La Permanence numérique Rive gauche
OSEO Genève siège social Rue pécolat 5 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève https://www.oseo-ge.ch/ [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}]
Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville de Genève et OSEO organisent des ateliers pratiques, gratuits et sans inscription, tous les vendredis et samedis en juin aux Pâquis.
Ville de Genève
À voir aussi à Genève
- L’Orchestre Symphonique de l’AMAA, Victoria Hall, Genève 5 mai 2026
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 6 mai 2026
- Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève 6 mai 2026
- Fête de la Danse, Maison des arts du Grütli, Genève 6 mai 2026
- L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève 6 mai 2026