Ateliers numériques jeunesse janvier-juin Médiathèque Marguerite Duras Paris

Programme des ateliers

Samedi 10 janvier :

Réalise ta carte de vœux avec les abécédaires patrimoniaux de la littérature jeunesse de la BNF – Gallicadrabra

Sur inscription, à partir de 6 ans

Samedi 14 février :

Dessine l’amour pour la Saint Valentin à la manière de l’artiste Keith Haring avec Brushes Redux

Brushes Redux est une application créative qui permet aux utilisateurs de peindre directement avec le doigt. L’appli enregistre la progression du dessin en temps réel, ce qui permet de visionner sa réalisation étape par étape une fois l’œuvre terminée.

Sur inscription, à partir de 6 ans

Samedi 14 mars : Spécial Fables de la Fontaine avec Les Editions animées coloriage 3D



Comment ça marche ? Je colorie mon dessin, je le prends en photo et … magique il s’anime !

Sur inscription, à partir de 6 ans

Samedi 11 avril : Festival Éducation aux médias.

En quête d’Infos, le festival dédié au décryptage des médias dans les bibliothèques parisiennes

Sur inscription, à partir de 6 ans

Samedi 16 mai :

Cherche et trouve – Le tour du monde en 80 jours

Vous allez parcourir le monde en compagnie des héros principaux du roman Jules Verne » Le Tour du monde en 80 jours « . Un jeu dans le genre de objet caché gratuit en français. Chaque lieu (scène) est un nouveau continent, un nouveau pays ou une nouvelle ville où vous vous retrouverez plongé dans l’ambiance de la région grâce aux graphismes pittoresques et colorés et à la musique de fond unique. Bienvenue dans le monde des objets cachés ! Attention : dans les contrées exotiques, vous aurez du mal à reconnaître certains objets familiers !

Sur inscription, à partir de 6 ans

Samedi 13 juin : Viens découvrir les livres jeunesse en réalité augmentée.

C’est quoi la réalité augmentée ? C’est lorsqu’on utilise un écran pour ajouter des images, des sons ou des animations magiques à ce qu’on voit autour de soi !

Comment ça marche ? Une caméra voit le monde réel, et une application y ajoute des images ou des objets virtuels, comme si c’était vrai.

Sur inscription, à partir de 6 ans

Des applications ludiques et créatives sélectionnées avec soins par les bibliothécaires.

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 13 juin 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

