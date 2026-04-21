Ateliers numériques Centre Social Romain Rolland Montbard

Montbard

Ateliers numériques

Centre Social Romain Rolland 3 Passage Anatole France Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-07-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Le Centre Social Romain Rolland de Montbard propose dans son Espace Numérique des ateliers tout public.

Ils auront entre autre pour thème A la découverte des logiciels de traitement de texte, carte vitale et compte Ameli, France connect,…

Ces ateliers sont gratuits, mais les places sont limitées.

En plus de ces ateliers, vous pouvez bénéficier de rendez-vous individuel et vous pouvez venir également en accueil libre les mardi et vendredi de 15 h à 17 h. .

Centre Social Romain Rolland 3 Passage Anatole France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 12 06

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English : Ateliers numériques

L’événement Ateliers numériques Montbard a été mis à jour le 2026-04-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)