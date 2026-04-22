Ateliers numériques Centre Social Romain Rolland Montbard
Ateliers numériques Centre Social Romain Rolland Montbard mardi 5 mai 2026.
Montbard
Ateliers numériques
Centre Social Romain Rolland 3 Passage Anatole France Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-05-05
Vous avez envie d’apprendre, de vous perfectionner ou simplement d’être accompagnés dans vos démarches, l’espace numérique est là pour vous.
Clotilde Gobled, conseillère numérique vous propose chaque trimestre des ateliers tout public, par groupe de 2 à 8 personnes.
Ces ateliers sont gratuits et accessibles à tous. .
Centre Social Romain Rolland 3 Passage Anatole France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 12 06
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English : Ateliers numériques
L’événement Ateliers numériques Montbard a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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