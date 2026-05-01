À l’occasion des Ateliers ouverts hebdomadaires, la Cité internationale des arts invite régulièrement des commissaires, artistes et institutions partenaires à proposer un parcours de visite au public.

Dans ce cadre, en partenariat avec l’Institut français, Alexia Pierre est invitée à concevoir le parcours de cette soirée réunissant des artistes du programme Institut français x Cité internationale des arts.

« Des vibrations muant nos corps, nos êtres, quelle fréquence pour s’accorder à l’autre ? Ateliers ouverts, performances, actions participatives, invitations au jeu comme refus partagés, formes fondant corps et espaces, histoires racontées contrant l’oubli, autant de voix que de gestes qui renvoient à l’essence de ce qu’est faire assemblée. Les pratiques des artistes se déploient en dialogue, vibrent en sympathie, le temps d’une soirée. » – Alexia Pierre

Avec les artistes : Khalid Alarabi, Ruangsak Anuwatwimon, Rayya Badran, Anna Calleja, Omnia Elamir, Arnaud Ferron, Alaa Itani, Raheel Khan, Tiago Mestre, Lô Politi, Lojithan Ram, Sherine Salla, Pamela Suasti, Wolfgang Tillmans, Belén Uriel, Philemona Williamson

Pour cette nouvelle édition des Ateliers ouverts “Curated by” Institut français – Vibration sympathique | accords, jeux, réminiscences, la Cité internationale des arts vous invite à découvrir la pratique et le travail en cours des artistes en résidence.

Le mercredi 27 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T18:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville 75004 18 rue de l’hôtel de villeCité internationale des arts, site du Marais : 18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004, Paris



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