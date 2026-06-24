Ateliers: Paola Niuska Quilici Maison Bertrone Aulon
Ateliers: Paola Niuska Quilici Maison Bertrone Aulon vendredi 4 septembre 2026.
Aulon
Ateliers: Paola Niuska Quilici
Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-04 15:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Atelier pour les 06 – 11 ans
BON SIGNE – MAUVAIS SIGNE – ça aussi, est un projet de conception de jeu de carte. L’atelier prend appui sur cet objet comme point de départ d’une réflexion collective sur
ce qu’on appelle les tirages : celui des cartes et des oracles, comme supports d’une histoire à raconter, d’une projection à faire, d’une vision — du monde, du passé, de l’avenir — que
l’on se permet de formuler en s’appuyant sur des signes
.
Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 45 99 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop for 6–11-year-olds
GOOD SIGN???BAD SIGN???%E7a too, is a card game design project. The workshop uses this concept as a starting point for a collective exploration of
what are known as “draws”: drawing cards and oracles as tools for telling a story, making a projection, or forming a vision—of the world, the past, or the future—that
we allow ourselves to articulate based on signs
L’événement Ateliers: Paola Niuska Quilici Aulon a été mis à jour le 2026-06-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Aulon (Hautes-Pyrénées)
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 5 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 12 juillet 2026
- Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon 16 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon 19 juillet 2026
- Randonnée Sur les traces du Desman des Pyrénées HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon 23 juillet 2026