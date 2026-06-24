Aulon

Ateliers: Paola Niuska Quilici

Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:00:00

fin : 2026-09-04 15:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Atelier pour les 06 – 11 ans

BON SIGNE – MAUVAIS SIGNE – ça aussi, est un projet de conception de jeu de carte. L’atelier prend appui sur cet objet comme point de départ d’une réflexion collective sur

ce qu’on appelle les tirages : celui des cartes et des oracles, comme supports d’une histoire à raconter, d’une projection à faire, d’une vision — du monde, du passé, de l’avenir — que

l’on se permet de formuler en s’appuyant sur des signes

.

Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 45 99 13

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English :

Workshop for 6–11-year-olds

GOOD SIGN???BAD SIGN???%E7a too, is a card game design project. The workshop uses this concept as a starting point for a collective exploration of

what are known as “draws”: drawing cards and oracles as tools for telling a story, making a projection, or forming a vision—of the world, the past, or the future—that

we allow ourselves to articulate based on signs

L’événement Ateliers: Paola Niuska Quilici Aulon a été mis à jour le 2026-06-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65