Ateliers Parentalité Créativité partagée, Rochejean
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Début : 2026-01-17 05:00:00
fin : 2026-03-14 15:30:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-31 2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14
A partir de matériel créatif et d’impulsions pour développer notre imaginaire, nous créons en famille un carnet empli de récits, d’images et de poésie.
Sans doute, ce carnet racontera-t-il quelque chose de nous et en laissera trace.
Sur Inscription. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 49 56
