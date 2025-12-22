Ateliers Parentalité Créativité partagée, Rochejean

Ateliers Parentalité Créativité partagée

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 05:00:00

fin : 2026-03-14 15:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-31 2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14

A partir de matériel créatif et d’impulsions pour développer notre imaginaire, nous créons en famille un carnet empli de récits, d’images et de poésie.

Sans doute, ce carnet racontera-t-il quelque chose de nous et en laissera trace.

Sur Inscription. .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 49 56

