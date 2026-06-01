Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires sensorielles Le temps des fleurs Route de la Batailleuse Rochejean

Histoires sensorielles Le temps des fleurs Route de la Batailleuse Rochejean mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Route de la Batailleuse

Adresse : Ferme La Batailleuse

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rochejean

Histoires sensorielles Le temps des fleurs

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 10:45:00

Date(s) :
2026-06-24

La Raconteuse partage des histoires acidulées qui font pétiller l’imaginaire.
Les petites z’oreilles découvrent les récits dans une cabane sensorielle où tout se touche, se sent, se regarde…et émerveille !
Tout-petits marcheurs jusqu’à 3 ans
Places limitées 7 duos parent/enfant
Atelier accessible aux familles et aux assistantes maternelles   .

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@laraconteuse.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires sensorielles Le temps des fleurs

L’événement Histoires sensorielles Le temps des fleurs Rochejean a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Rochejean (Doubs)