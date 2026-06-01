Histoires sensorielles Le temps des fleurs Route de la Batailleuse Rochejean mercredi 24 juin 2026.

Rochejean

Histoires sensorielles Le temps des fleurs

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 10:45:00

Date(s) :

2026-06-24

La Raconteuse partage des histoires acidulées qui font pétiller l’imaginaire.

Les petites z’oreilles découvrent les récits dans une cabane sensorielle où tout se touche, se sent, se regarde…et émerveille !

Tout-petits marcheurs jusqu’à 3 ans

Places limitées 7 duos parent/enfant

Atelier accessible aux familles et aux assistantes maternelles .

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@laraconteuse.org

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English : Histoires sensorielles Le temps des fleurs

L’événement Histoires sensorielles Le temps des fleurs Rochejean a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS