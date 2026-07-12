Ateliers pâtisserie d’été Aramits
jeudi 27 août 2026 · Aramits
Informations pratiques
Aramits
Ateliers pâtisserie d’été
8 place du Guirail Aramits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Le temps d’un après-midi, venez découvrir les secrets de grands classiques de notre terroir la tourte aux myrtilles , la tarte aux myrtilles et le gâteau basque.
Dans l’ambiance chaleureuse et authentique d’Étape en Barétous, ces ateliers sont avant tout des moments de partage, de transmission et de convivialité. Chaque participant réalise sa pâtisserie, profite d’une pause gourmande et repart avec son gâteau, les recettes, et un véritable savoir-faire local. .
8 place du Guirail Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 31 61 etapebaretous@gmail.com
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English : Ateliers pâtisserie d’été
L’événement Ateliers pâtisserie d’été Aramits a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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