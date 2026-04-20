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Soirée pastorale et souper du berger Aramits

Soirée pastorale et souper du berger Aramits

Soirée pastorale et souper du berger Aramits jeudi 20 août 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64570 Aramits

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Aramits

Soirée pastorale et souper du berger

Salle des fêtes Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :
2026-08-20

18h visite commentée de la cabane de berger
19h souper du berger et chants traditionnels
20h30 démonstration du travail du chien de berger
22h films sur le monde pastoral
23h dégustation de fromage et de vin de Jurançon   .

Salle des fêtes Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38  baretous@pyrenees-bearnaises.com

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English : Soirée pastorale et souper du berger

L’événement Soirée pastorale et souper du berger Aramits a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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