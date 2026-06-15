Ateliers pêche Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats Mourède
Ateliers pêche Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats Mourède lundi 15 juin 2026.
Mourède
Ateliers pêche
Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats 932 Chemin de Lacoste, 32290 Lupiac Mourède Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 10:00:00
fin : 2026-06-15 12:00:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-08-05
Ateliers pêche initiations gratuites pour enfants dès 8 ans
.
Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats 932 Chemin de Lacoste, 32290 Lupiac Mourède 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63 animation.territoire@dartagnanenfezensac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing Workshops: Free Introductory Sessions for Children Ages 8 and Up
L’événement Ateliers pêche Mourède a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan