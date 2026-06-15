Ateliers pêche Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats Mourède

Mourède

Ateliers pêche

Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats 932 Chemin de Lacoste, 32290 Lupiac Mourède Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-06-15 12:00:00

Date(s) :

2026-06-15 2026-08-05

Ateliers pêche initiations gratuites pour enfants dès 8 ans

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Route de Castillon-Debats, 32190 Castillon-Debats 932 Chemin de Lacoste, 32290 Lupiac Mourède 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63 animation.territoire@dartagnanenfezensac.com

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English :

Fishing Workshops: Free Introductory Sessions for Children Ages 8 and Up

L’événement Ateliers pêche Mourède a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan