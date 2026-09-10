Ateliers Pep’s Eureka Centre Administratif Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Ateliers Pep’s Eureka

Centre Administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-10-09

Cycle complet de 10 séances pour entretenir sa mémoire des conseils et des techniques pour préserver ses capacités cérébrales et faire face aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne.

Les vendredis de 10h à 12h pour les plus de 60 ans.

Places limitées et inscriptions auprès de l’ASEPT .

Centre Administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 99 79 39

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English :

L’événement Ateliers Pep’s Eureka Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains