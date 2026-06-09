Camaret-sur-Mer

Ateliers Percussions Africaines

4 Rue du Kreisker Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

L’association Bien-Être de la Pointe organise 4 ateliers autour des percussions africaines le week-end du 15 août.

Ces ateliers seront animés par Jérôme PELEAU de l’association choletaise Belebeleba.

Les ateliers du matin, de 10h à midi, seront dédiés aux débutant.e.s et ceux de l’après-midi, de 16h à 18h, aux confirmé.e.s et ouverts aux ados & adultes.

Des instruments sont disponibles en prêt sur place.

Renseignements et réservation à prendre auprès de Brigitte.

Chaque atelier est au tarif de 20€. .

4 Rue du Kreisker Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 13 60 34 01

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English :

L’événement Ateliers Percussions Africaines Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime