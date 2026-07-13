Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Levée du pont levis Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Présentation et mise en fonction du pont-levis de la Tour Vauban

Inclus dans la visite libre

Tous les mercredis à 16h en juillet et août .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

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English :

L’événement Levée du pont levis Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime