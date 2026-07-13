AGENDA · Camaret-sur-Mer
Levée du pont levis Tour Vauban Camaret-sur-Mer
mercredi 5 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Levée du pont levis Tour Vauban
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Présentation et mise en fonction du pont-levis de la Tour Vauban
Inclus dans la visite libre
Tous les mercredis à 16h en juillet et août .
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
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English :
L’événement Levée du pont levis Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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