Concert d’orgue & Trompette Rue de Verdun Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Concert d’orgue & Trompette

Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Jean-Pierre Jourdan, organiste de la Presqu’Île et Yves Guersant,lauréat de la fédération des conservatoires des hauts de Seine vous proposeront des musiques éclatantes avec de airs traditionnels et des sonneries de fête. .

Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39

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English :

L’événement Concert d’orgue & Trompette Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime