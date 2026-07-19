Concert d’orgue & Trompette Rue de Verdun Camaret-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Rue de Verdun · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Concert d’orgue & Trompette
Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Jean-Pierre Jourdan, organiste de la Presqu’Île et Yves Guersant,lauréat de la fédération des conservatoires des hauts de Seine vous proposeront des musiques éclatantes avec de airs traditionnels et des sonneries de fête. .
Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39
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English :
L’événement Concert d’orgue & Trompette Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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