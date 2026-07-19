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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Concert d’orgue & Trompette Rue de Verdun Camaret-sur-Mer

samedi 8 août 2026 · Rue de Verdun · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de Verdun
Adresse
Eglise St-Rémi
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Concert d’orgue & Trompette

Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Jean-Pierre Jourdan, organiste de la Presqu’Île et Yves Guersant,lauréat de la fédération des conservatoires des hauts de Seine vous proposeront des musiques éclatantes avec de airs traditionnels et des sonneries de fête.   .

Rue de Verdun Eglise St-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39 

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English :

L’événement Concert d’orgue & Trompette Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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