Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer
Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Les concerts de l’été chez Germaine
Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert Endro
Duo harpe et guitare .
Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50
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English :
L’événement Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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