Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer

Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 29570 Camaret-sur-Mer

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Camaret-sur-Mer

Les concerts de l’été chez Germaine

Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concert Endro
Duo harpe et guitare   .

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les concerts de l’été chez Germaine Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)