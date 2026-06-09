Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer
Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous le 13 juillet à partir de 18h30, Place Charles de Gaulle, pour une soirée festive organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer !
Au programme
Concert du groupe Son Ar Dan
Concert du groupe Bleu Pétrole
DJ set assuré par BW Events
Feu d’artifice offert par la Ville de Camaret-sur-Mer
pour illuminer la soirée !
De nombreuses surprises vous attendent tout au long de l’événement
Buvette sur place
Restauration sur place
Bar à huîtres
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis et célébrer la fête nationale dans une ambiance festive aux côtés des sapeurs-pompiers de Camaret-sur-Mer !
Lundi 13 juillet
À partir de 18h30
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer .
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)
- Opération Cales propres Camaret-sur-Mer 16 juin 2026
- Foire antiquités & brocante Camaret-sur-Mer 21 juin 2026
- Pardon des Motards Penn ar Bed à Camaret-sur-Mer Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 27 juin 2026
- Kaz’Heol Games Rue des Langoustiers Camaret-sur-Mer 1 juillet 2026
- MUSIQUE & CHANTS au profit de la SNSM Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 4 juillet 2026