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Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer

Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 29570 Camaret-sur-Mer

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Camaret-sur-Mer

Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet à partir de 18h30, Place Charles de Gaulle, pour une soirée festive organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer !

Au programme
Concert du groupe Son Ar Dan
Concert du groupe Bleu Pétrole
DJ set assuré par BW Events
Feu d’artifice offert par la Ville de Camaret-sur-Mer
pour illuminer la soirée !

De nombreuses surprises vous attendent tout au long de l’événement

Buvette sur place
Restauration sur place
Bar à huîtres
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis et célébrer la fête nationale dans une ambiance festive aux côtés des sapeurs-pompiers de Camaret-sur-Mer !

Lundi 13 juillet
À partir de 18h30
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer   .

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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