Camaret-sur-Mer

Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet à partir de 18h30, Place Charles de Gaulle, pour une soirée festive organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer !

Au programme

Concert du groupe Son Ar Dan

Concert du groupe Bleu Pétrole

DJ set assuré par BW Events

Feu d’artifice offert par la Ville de Camaret-sur-Mer

pour illuminer la soirée !

De nombreuses surprises vous attendent tout au long de l’événement

Buvette sur place

Restauration sur place

Bar à huîtres

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis et célébrer la fête nationale dans une ambiance festive aux côtés des sapeurs-pompiers de Camaret-sur-Mer !

Lundi 13 juillet

À partir de 18h30

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer .

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime