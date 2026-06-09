Festival Classic’ à l’Ouest Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer
Festival Classic’ à l’Ouest Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Festival Classic’ à l’Ouest
Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre-Dame de-Rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine
Le 15 juillet 2026 à 20h30 Ensemble Ouranos, quintette à vents
Programme Mozart Ravel Barber Grieg Ropartz .
Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre-Dame de-Rocamadour Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66
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English :
L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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