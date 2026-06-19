Les marchés de l’été à Camaret-sur-Mer I Association Déferlantes Camaret-sur-Mer
Les marchés de l’été à Camaret-sur-Mer I Association Déferlantes Camaret-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Les marchés de l’été à Camaret-sur-Mer I Association Déferlantes
Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20
De 9h à 19h, le marché artisanal vous accueille pour une belle balade entre créations originales, savoir-faire locaux et produits de notre région.
Rendez-vous sur les quais pour rencontrer des artisans, créateurs et producteurs passionnés.
Des nouveautés à découvrir, des pièces uniques à admirer et de nombreuses idées cadeaux à emporter.
On vous attend nombreux pour partager un moment convivial sur le port de Camaret. .
Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne
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L’événement Les marchés de l’été à Camaret-sur-Mer I Association Déferlantes Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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