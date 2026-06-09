Camaret-sur-Mer

Festival Classic’ à l’Ouest

Cabane noire d’exposition (Sillon) Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.5e édition du festival Classic’ à l’Ouest

Le 21 juillet à 18h conférence sur les compositrices oubliées du 19e siècle par Guillaume Kosmicki, musicologue. .

Cabane noire d’exposition (Sillon) Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66

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English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime