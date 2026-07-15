Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Yogi Ramchandra Das son parcours de vie

Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Conférence du Yogi Ramchandra Das sur son parcours de vie pour être au service de la mère et de ses enfants réservation indispensable (07 49 03 32 70) .

Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70

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English :

L’événement Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime