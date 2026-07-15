UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camaret-sur-Mer

Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer

mercredi 22 juillet 2026 · Place Saint-Thomas · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Saint-Thomas
Adresse
Les Passagers du vent
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Yogi Ramchandra Das son parcours de vie

Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Conférence du Yogi Ramchandra Das sur son parcours de vie pour être au service de la mère et de ses enfants réservation indispensable (07 49 03 32 70)   .

Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)