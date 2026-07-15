Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Place Saint-Thomas · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Yogi Ramchandra Das son parcours de vie
Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Conférence du Yogi Ramchandra Das sur son parcours de vie pour être au service de la mère et de ses enfants réservation indispensable (07 49 03 32 70) .
Place Saint-Thomas Les Passagers du vent Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70
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English :
L’événement Yogi Ramchandra Das son parcours de vie Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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