Ateliers photographiques et de land’art aux Jardins suspendus, Les jardins suspendus de Cohons, Cohons

Ateliers photographiques et de land’art aux Jardins suspendus 6 et 7 juin Les jardins suspendus de Cohons Haute-Marne

Visite libre 5€/pers, visite guidée 7€/pers, atelier photos téléphone mobile 7€/pers. Gratuit moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

– Visite libre de 14h à 18h et visites guidées à 14h30 et à 16h30.

– Exposition « Regardons » de David Jacquel, en collaboration avec la Ligue de l’enseignement : une manière de poser son regard sur la nature de façon décalée et imaginative, voire imaginaire. Une vingtaine de photographies seront disséminées sur un parcours au sein de la forêt et des jardins.

– Atelier avec David Jacquel, dimanche à 15h : “Regardons”, spécial téléphones mobiles. Introduction sur les jardins et le travail de DaJa, puis balade photographique pour des conseils techniques, mais aussi pour voir la nature autrement.

– Exposition land’art d’Apo, plasticienne avec des installations s’inspirant des formes simples et universelles de la nature : fleurs, graines, sphères, gouttes d’eau et oiseaux pour observer et révéler la beauté cachée du vivant. Des installations qui invitent à regarder autrement le paysage, à redécouvrir les formes essentielles du vivant et à laisser émerger l’imaginaire.

Buvette et gaufres.

Les jardins suspendus de Cohons Route de Bourg 52600 Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est Ce vaste ensemble comprend le Clos de la Roche, son jardin en terrasses créé dans la seconde moitié du XVIIIè siècle et le parc des Escargots de pierre tracé à partir de 1808.

Au Clos, les soutènements des terrasses vivrières constituent de remarquables ouvrages de pierre sèche hauts parfois de 6 m qui accueillent des fruitiers palissés retraçant l’art de l’espaliérage au cours des siècles.

Un verger de fruits blancs et une vigne conservatoire occupent d’autres terrasses, tandis que deux majestueux cèdres du Liban, plantés vers 1828, ombragent le Pavillon du billard.

Le parc pittoresque des Escargots de pierre possède deux ouvrages de ce type, dont la maçonnerie de pierre sèche atteint 5 m de hauteur.

D’autres fabriques ornent le domaine : tour éventrée, cadole de vigneron, kiosque, escalier de la Roche percée, Cabane de la biche, grottes, escargot du Clos… Accès Route de Bourg depuis la D974 – Parking ombragé – Toilettes handicapés.

– Visite libre de 14h à 18h et visites guidées à 14h30 et à 16h30.

©Sylvie Baudot