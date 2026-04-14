L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur, Jardin de Silière, Cohons

L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur 6 et 7 juin Jardin de Silière Haute-Marne

8 €/personne ; gratuit moins de 12 ans ; tarif famille (parents + enfants) : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur ».

Antoine de Saint-Exupéry

Comment «voir» un jardin avec le cœur ? Branchez-vous sur votre intériorité, sur votre ressenti.

Face à un jardin, vous sentez qu’il vous « parle » si une sensation subtile vous envahit. Alors, vous sentez que ce jardin a une «âme», qu’il dégage un charme particulier, quelque chose d’assez indéfinissable que vous ressentez à l’intérieur de vous-même. L’âme du jardin est le reflet de celui qui l’a conçu et de ceux qui l’entretiennent. Plus ils y auront mis de cœur, plus vous palperez son «âme».

Venez voir le jardin de Silière, jardin historique créé en 1661, avec votre cœur, au cours d’une des visites commentées qui vous sont proposées à 15h et 16h30 lors des journées de Rendez-vous au Jardin.

Jardin de Silière 5 Rue Varinot, 52600 Cohons, France Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33610741070 http://www.siliere.fr Silière est un jardin à la française créé à partir de 1661 et attribué à Le Nôtre. Le plan du jardin, de par sa composition, ses allées, sa statuaire est calqué sur le corps humain.

En 1846, Pierre Jacquinot, ancêtre des propriétaires actuels, ajoute une promenade romantique le long d’un petit ruisseau, agrémenté d’une cascade et d’une tufière. Grand parking en face de l’entrée.

«L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur»

©Robert Sauvegrain