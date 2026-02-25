ATELIERS POTERIE MUSÉE LA MAISON DU POTIER Cox
Vous avez envie de vous initier à la poterie ?
Le musée La maison du potier , classé Monument Historique, vous propose des visites libres et guidées, mais aussi avec audio-guide, et des ateliers d’initiation à la poterie par un professionnel, en partenariat avec l’Office de Tourisme.
Le petit plus Repassez pour récupérer votre création après cuisson !
Visite du musée (sans réservation)
Samedi & Dimanche (du 01/05 au 30/06), de 14h30 à 18h30
Moins de 6 ans 0€ De 6 à 12 ans 1€ Plus de 12 ans 2,50€
Atelier poterie (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme)
Jeudis 23 & 30 Avril, de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30
De 5 à 12 ans 7,50€ Plus de 12 ans 10€ 10 .
MUSÉE LA MAISON DU POTIER 9 Village Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
English :
Would you like to try your hand at pottery?
