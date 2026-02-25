ATELIERS POTERIE MUSÉE LA MAISON DU POTIER Cox

ATELIERS POTERIE

MUSÉE LA MAISON DU POTIER
9 Village Cox
Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Vous avez envie de vous initier à la poterie ?

Le musée La maison du potier , classé Monument Historique, vous propose des visites libres et guidées, mais aussi avec audio-guide, et des ateliers d’initiation à la poterie par un professionnel, en partenariat avec l’Office de Tourisme.

Le petit plus Repassez pour récupérer votre création après cuisson !

Visite du musée (sans réservation)

Samedi & Dimanche (du 01/05 au 30/06), de 14h30 à 18h30

Moins de 6 ans 0€ De 6 à 12 ans 1€ Plus de 12 ans 2,50€

Atelier poterie (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme)

Jeudis 23 & 30 Avril, de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30

De 5 à 12 ans 7,50€ Plus de 12 ans 10€ 10 .

MUSÉE LA MAISON DU POTIER 9 Village Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

Would you like to try your hand at pottery?

