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SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox

SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox

SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox samedi 25 avril 2026.

Lieu : ASSOCIATION ALLANT VERS

Adresse : 18 Avenue de Toulouse

Ville : 31480 Cox

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Cox

SOIRÉE DÉGUISÉE

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée déguisée animé par DJ Nico à l’allant-vers !
Préparez vos plus beaux déguisements pour une soirée festive avec DJ Nico ! C’est samedi 25 avril, 20h. Petite restauration sur place. 0  .

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie   monepiallantvers@gmail.com

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English :

Costume party with DJ Nico at l’allant-vers!

L’événement SOIRÉE DÉGUISÉE Cox a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE