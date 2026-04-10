SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox

Cox

SOIRÉE DÉGUISÉE

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée déguisée animé par DJ Nico à l’allant-vers !

Préparez vos plus beaux déguisements pour une soirée festive avec DJ Nico ! C’est samedi 25 avril, 20h. Petite restauration sur place. 0 .

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com

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English :

Costume party with DJ Nico at l’allant-vers!

L’événement SOIRÉE DÉGUISÉE Cox a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE