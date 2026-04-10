SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox
SOIRÉE DÉGUISÉE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox samedi 25 avril 2026.
Cox
SOIRÉE DÉGUISÉE
ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée déguisée animé par DJ Nico à l’allant-vers !
Préparez vos plus beaux déguisements pour une soirée festive avec DJ Nico ! C’est samedi 25 avril, 20h. Petite restauration sur place. 0 .
ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com
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English :
Costume party with DJ Nico at l’allant-vers!
L’événement SOIRÉE DÉGUISÉE Cox a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE