Ateliers récup Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Ateliers récup

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 14:30:00

fin : 2026-09-29 16:30:00

Date(s) :

2026-09-29 2026-11-03 2026-12-01

Ateliers faits main et éco-responsables pour créer dentifrice, bee wrap et baume à bleus tout en adoptant des gestes durables.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Recycling workshops

Handmade and eco-friendly workshops to make toothpaste, bee wraps, and bruise balm while adopting sustainable habits.

L’événement Ateliers récup Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime