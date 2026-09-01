UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Maxime

Ateliers récup Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

mardi 29 septembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Ateliers récup

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:30:00
fin : 2026-09-29 16:30:00

Date(s) :
2026-09-29 2026-11-03 2026-12-01

Ateliers faits main et éco-responsables pour créer dentifrice, bee wrap et baume à bleus tout en adoptant des gestes durables.
  .

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Recycling workshops

Handmade and eco-friendly workshops to make toothpaste, bee wraps, and bruise balm while adopting sustainable habits.

L’événement Ateliers récup Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime

À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)