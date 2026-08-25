Ateliers sensibilisation à la langue provençale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mardi 13 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Ateliers sensibilisation à la langue provençale
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03
Découvrez la richesse du provençal lors d’ateliers conviviaux où mots, expressions et sonorités font revivre l’âme de la Provence.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Awareness workshops on the Provençal language
Discover the richness of Provençal during friendly workshops where words, expressions, and sounds bring the soul of Provence to life.
L’événement Ateliers sensibilisation à la langue provençale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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