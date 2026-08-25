Ateliers sensibilisation à la langue provençale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Ateliers sensibilisation à la langue provençale

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03

Découvrez la richesse du provençal lors d’ateliers conviviaux où mots, expressions et sonorités font revivre l’âme de la Provence.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Awareness workshops on the Provençal language

Discover the richness of Provençal during friendly workshops where words, expressions, and sounds bring the soul of Provence to life.

L’événement Ateliers sensibilisation à la langue provençale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime